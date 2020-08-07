Капитана затонувшего вблизи одесского пляжа «Дельфин» танкера Delfi приговорили к одному году ограничения свободы. Об этом 6 августа сообщило местное издание «Думская»

Украина подсчитала сумму ущерба от утечки нефтепродуктов из танкера «Делфи» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк вынес Приморский районный суд Одессы. В то же время, суд этим же решением освободил капитана от отбывания наказания, назначив испытательный срок один год.

Танкер Delfi затонул у одесского пляжа осенью прошлого года, произошла утечка топлива. На момент инцидента на борту находилось трое членов экипажа. Они отказывались от эвакуации, потому что не могли выйти на связь с владельцем. Впоследствии их сняли и доставили в больницу. Пока одесские чиновники и судовладелец разбирались между собой, кто же будет поднимать аварийный танкер, в ночь на 22 июля из него снова произошла утечка топлива, которые в последнее время происходят регулярно.