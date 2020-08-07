Попытка рейдерского захвата телеканала «112 Украина» со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) - это заказ лично президента Владимира Зеленского. Об этом заявил владелец телеканала «112 Украина» Тарас Козак, передает «112 Украина» 6 августа

«Не трогайте свободу слова». Лукаш призвала власти прекратить давление на «112 Украина» © Facebook, Елена Лукаш

«Попытка СБУ передать канал в управление АРМА, а по сути незаконно отнять у собственника, является ничем иным, как рейдерским захватом. Такие действия спецслужбы санкционированы лично президентом Зеленским… Попытка отобрать "112 Украина" — это прямое давление президента Зеленского на меня как на оппозиционного депутата», — заявил Козак.

Он подчеркнул, что «112 Украина» изобличает коррупцию в высших эшелонах власти, а Офис президента «погряз в коррупции». По словам владельца канала, глава ОПУ Андрей Ермак является «некомпетентным, неэффективным, позорящим нашу страну на международной арене, второсортным менеджером, который провалил все вверенные ему государственные дела».

Он также прокомментировал работу депутатов «Слуги народа», которые вызывают проституток в парламентский зал, и установление Зеленским миллионных зарплат руководителям компаний, в то время как рядовые украинцы получают копейки.

Козак заявил, что вместе с коллегами по партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» добьется привлечения к уголовной ответственности всех сотрудников прокуратуры и СБУ, которые участвовали в этих незаконных действиях.