Вашингтон призвал Минск 9 августа провести честный избирательный процесс, соответствующий международным стандартам.
Кроме того, США осуждает арест оппозиционных политиков и потенциальных кандидатов на пост президента — Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Николая Станкевича.
«Сенат осуждает преследования и произвольные аресты мирных демонстрантов, членов оппозиционных партий, правозащитников и независимых СМИ властями в Беларуси и выражает солидарность с народом Беларуси, включая правозащитников, блогеров и журналистов, которые осуществляют свое право на свободу собраний, свободу выражения мнений», — говорится в резолюции.
В документе также отмечается, что Лукашенко с 1994 года правит Белоруссией по правилам, отвергаемым мировым сообществом, а выборы в республике за все годы независимости не отвечали даже минимальным стандартам.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.