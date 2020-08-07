Сенат Соединенных Штатов Америки в своей резолюции призвал белорусские власти обеспечить демократические условия проведения президентских выборов, а также попросил освободить политзаключенных Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Николая Станкевича. Об этом в пятницу, 7 августа, со ссылкой на Госдеп США сообщило издание «Главред»

Вашингтон призвал Минск 9 августа провести честный избирательный процесс, соответствующий международным стандартам.

Кроме того, США осуждает арест оппозиционных политиков и потенциальных кандидатов на пост президента — Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Николая Станкевича.

«Сенат осуждает преследования и произвольные аресты мирных демонстрантов, членов оппозиционных партий, правозащитников и независимых СМИ властями в Беларуси и выражает солидарность с народом Беларуси, включая правозащитников, блогеров и журналистов, которые осуществляют свое право на свободу собраний, свободу выражения мнений», — говорится в резолюции.

В документе также отмечается, что Лукашенко с 1994 года правит Белоруссией по правилам, отвергаемым мировым сообществом, а выборы в республике за все годы независимости не отвечали даже минимальным стандартам.

Горькое послевкусие. Лукашенко наделал столько ошибок, что его победа на выборах станет поражением Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.