Вашингтон призвал Минск 9 августа провести честный избирательный процесс, соответствующий международным стандартам.

Кроме того, США осуждает арест оппозиционных политиков и потенциальных кандидатов на пост президента — Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Николая Станкевича.

«Сенат осуждает преследования и произвольные аресты мирных демонстрантов, членов оппозиционных партий, правозащитников и независимых СМИ властями в Беларуси и выражает солидарность с народом Беларуси, включая правозащитников, блогеров и журналистов, которые осуществляют свое право на свободу собраний, свободу выражения мнений», — говорится в резолюции.

В документе также отмечается, что Лукашенко с 1994 года правит Белоруссией по правилам, отвергаемым мировым сообществом, а выборы в республике за все годы независимости не отвечали даже минимальным стандартам.

Горькое послевкусие. Лукашенко наделал столько ошибок, что его победа на выборах станет поражением Белоруссии
Горькое послевкусие. Лукашенко наделал столько ошибок, что его победа на выборах станет поражением Белоруссии
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.