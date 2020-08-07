Киев готовится к обмену удерживаемыми лицами с ЛДНР. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил Reuters 6 августа

Украина передала ЛНР и ДНР списки людей для обмена © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я надеюсь, это будет скоро. Я думаю, что в течение недели. Этот обмен должен стать вторым в этом году», — сказал Ермак.

Он также сообщил, что с представителями ЛДНР было согласовано три, «а может и пять» новых участка для разведения войск.

В апреле в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. В конце месяца специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау заявила, что следующий обмен в Донбассе планируется осуществить в формате «всех установленных на всех установленных».