Ожидается, что с каждой стороны обменяют по 100 человек. Обмен планируется провести при посредничестве ОБСЕ, однако дата пока неизвестна.
«Я надеюсь, это будет скоро. Я думаю, что в течение недели. Этот обмен должен стать вторым в этом году», — сказал Ермак.
Он также сообщил, что с представителями ЛДНР было согласовано три, «а может и пять» новых участка для разведения войск.
В апреле в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. В конце месяца специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау заявила, что следующий обмен в Донбассе планируется осуществить в формате «всех установленных на всех установленных».