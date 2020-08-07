Министерство юстиции США потребовало конфисковать два крупных объекта недвижимости, приобретенных на, предположительно, украденные из «Приватбанка» бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым средства. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства

Стоимость двух офисных зданий в Далласе и Луисвилле оценивается в 70 миллионов долларов.

«В заявлениях (в суд) говорится, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые владели одним из крупнейших на Украине Приватбанком, похитили мошенническим путем миллиарды долларов из банка. Эти двое получали мошенническим способом займы и кредитные линии примерно с 2008 до 2016 года — до того, как эта мошенническая схема была раскрыта, и банк был национализирован Национальным банком Украины», — говорится в заявлении.

В ведомстве утверждают, что Коломойский и Боголюбов отмывали выведенные из банка средства через подставные счета, преимущественно через кипрское отделение «Приватбанка».

США ударили по олигарху. В офисе компаний Коломойского идут обыски © скриншот с видео "24 канал" Майами Мордехая Корфа и Уриэлья Лабера, которые предположительно создали целую сеть компаний для отмывания средств.

Во вторник, 4 августа, Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в офисах американской компании украинского олигарха Игоря Коломойского.

«Приватбанк» был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну (2,6 руб.).

Он являлся крупнейшим банком на Украине по объему активов, с 22 миллионами клиентов.

При национализации правительство сослалось на предложение НБУ. Крупнейшими акционерами банка на то время были украинский олигарх Игорь Коломойский и предприниматель Геннадий Боголюбов.