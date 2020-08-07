Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на полуостров, а также призвал его признать российский статус Крыма. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщило агентство РИА Новости

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко заявил, что Украина потеряла Крым потому, что у нее «не было власти и желания защищать свой кусок земли». По его словам, на месте киевских властей, она бы воевал за Крым.

«На мой взгляд, Лукашенко не до конца понимает, что такое Крым в целом и что происходило в Крыму в 2014 году. Александра Григорьевича приглашаю в Крым. Тут на месте мы ему уже и расскажем, и покажем, как все было на самом деле. Пусть искупается в прекрасном Черном море, погреется под нашим южным солнцем, выпьет бокал замечательного крымского вина и, может, наконец-то скажет то, чего от него ждут все крымские белорусы — Крым наш, российский», — сказал Чегринец.

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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, хотя Москва подчеркивала, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».