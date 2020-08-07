Президент США Дональд Трамп подписал указы о борьбе с «угрозой» китайских приложений TikTok и WeChat. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщило Радио Sputnik со ссылкой на Белый дом

«Холодная война» США и Китая выходит на новый уровень — американцы хотят завлечь Россию © AP, Andy Wong, File вступят в силу через 45 дней, запрещают любые сделки с компаниями-владельцами приложений ByteDance и Tencent.

Отмечается, что в указе приложения TikTok и WeChat названы «угрозой национальной безопасности».

«Потенциально это позволяет Китаю отслеживать местоположение федеральных служащих и контрактных рабочих, создавать досье из персональной информации для шантажа и проводить промышленный шпионаж», — говорится в указе.

Кроме того, Трамп обвинил приложения в цензуре.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская компания должна купить TikTok до 15 сентября, иначе приложение будет запрещено на территории страны. Компания Microsoft выразила готовность купить приложение и заявила о том, что ведет переговоры.