Депутаты разных созывов Европарламента, члены международного редакционного совета телеканала «112 Украина» Нейтан Гилл, Дэвид Коберн (Великобритания) и Арне Герике (Германия) признали, что на Украине присутствует ограничение свободы слова. Об этом говорится в заявлении совета, опубликованном 6 августа на сайте телеканала

Свобода или свобода слова? За что в Прибалтике и Украине сажают в тюрьму журналистов © Андрей Лубенский

Там заявили, что в случае удовлетворения ходатайства СБ Украины и офиса генерального прокурора, АРМА как государственный орган смог бы назначить управляющего для частного телеканала или продать его третьему лицу на торгах.

«Таким образом, телеканал мог быть принудительно и безвозвратно отобран у нынешнего законного владельца по политическим мотивам. Согласно украинскому законодательству, такие действия носят незаконный характер и могут трактоваться как уголовные преступления: злоупотребление властью и служебным положением, превышение полномочий сотрудниками правоохранительного органа и тому подобное», — отметили в совете.

Ранее в четверг Шевченковский районный суд Киева отказал Службе безопасности Украины и офису генерального прокурора в аресте корпоративных прав телеканала «112 Украина» и передаче их национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Телеканал заявил, что это была попытка рейдерского захвата со стороны властей перед местными выборами.