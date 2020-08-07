«Международный редакционный совет рассматривает дело против телеканала "112 Украина" как надуманную и политически мотивированную попытку украинской власти продолжить давление на оппозиционный телевизионный канал. Учитывая это, международный редакционный совет приветствует решение суда, который отказал СБУ и офису генерального прокурора, но констатирует дальнейшее наступление на права журналистов и ограничение свободы слова в Украине», — отметили в совете.
Там заявили, что в случае удовлетворения ходатайства СБ Украины и офиса генерального прокурора, АРМА как государственный орган смог бы назначить управляющего для частного телеканала или продать его третьему лицу на торгах.
«Таким образом, телеканал мог быть принудительно и безвозвратно отобран у нынешнего законного владельца по политическим мотивам. Согласно украинскому законодательству, такие действия носят незаконный характер и могут трактоваться как уголовные преступления: злоупотребление властью и служебным положением, превышение полномочий сотрудниками правоохранительного органа и тому подобное», — отметили в совете.
Ранее в четверг Шевченковский районный суд Киева отказал Службе безопасности Украины и офису генерального прокурора в аресте корпоративных прав телеканала «112 Украина» и передаче их национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Телеканал заявил, что это была попытка рейдерского захвата со стороны властей перед местными выборами.