Власти Украины передали Минску информацию о якобы проникновении на территорию Белоруссии с юга еще одной группы «боевиков». Об этом на днях заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

По его словам, спецслужбы отслеживали перемещения задержанных россиян, им известно, кто отдавал им команды из России.

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.