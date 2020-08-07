«Нас украинцы [украинские спецслужбы] предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Мы их сейчас ищем по всей Беларуси. <…> Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы их уже обнаружили. Если, конечно, они не ушли в Россию или обратно на Украину не вернулись», — заявил Лукашенко.
По его словам, спецслужбы отслеживали перемещения задержанных россиян, им известно, кто отдавал им команды из России.
29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.
9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.