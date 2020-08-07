Такие сходства, по его словам, связаны, прежде всего, с политтехнологиями, при помощи которых организуются и координируются движения. Однажды появившись в конкретном месте, технологии быстро утрачивают национальный характер, а большая их часть и вовсе была изобретена американцами, пояснил Иванников.
«Во-вторых, сходства можно увидеть в спонтанной реакции толпы. Но и это не удивительно. Лозунг "грабь награбленное" актуален всегда и не привязан к конкретной стране. В США погромы магазинов приняли даже больший размах, чем на Украине. Но и это объяснимо: магазинов больше, а психология потребления пустила более глубокие корни», — сказал он.
Философ напомнил, что аналогичным образом вели себя и участники таких же событий во Франции и Лондоне, происходивших несколько лет назад.
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