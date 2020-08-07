Политический философ Сергей Иванников объяснил, почему внешне процессы, происходившие на Украине в 2014 году и происходящие в США сейчас, сходны друг с другом. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 6 августа

Мамиев назвал главное отличие украинского Майдана от протестов в США © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Во-вторых, сходства можно увидеть в спонтанной реакции толпы. Но и это не удивительно. Лозунг "грабь награбленное" актуален всегда и не привязан к конкретной стране. В США погромы магазинов приняли даже больший размах, чем на Украине. Но и это объяснимо: магазинов больше, а психология потребления пустила более глубокие корни», — сказал он.

Философ напомнил, что аналогичным образом вели себя и участники таких же событий во Франции и Лондоне, происходивших несколько лет назад.

Полностью интервью можно прочитать здесь.