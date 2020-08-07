«Я напомню, что за ничтожно маленький рынок Молдавии боролись страны между собой, а рынок Украины гораздо больше. Ну пусть там живет не 52 миллиона человек, как в 90-91-м годах, а гораздо меньше. Но в любом случае европейские товары, которые в Европе никто не покупает, на Украине будут покупать на ура. Каждая из сторон заинтересована в «независимой», «самостоятельной» Украине, которая подчинена интересам этих стран», — рассказал собеседник издания.
Для Америки же Украина очень удобный геополитический объект, с помощью которого можно сдерживать Россию.
Можно вводить санкции, пытаться срывать какие-нибудь проекты экономические или газовые, это очень хороший клин, который можно вбить между Россией, с одной стороны, и Евросоюзом — с другой, ослабив обе стороны, которые американцы рассматривают как глобальных конкурентов, считает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.