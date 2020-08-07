Оказывая грубое давление на европейские страны, президент США Дональд Трамп провоцирует раскол в политике Запада в отношении России, чего демократы делать не будут. Об этом политический философ Сергей Иванников сказал в интервью изданию Украина.ру 6 августа

Пришла горячая пора: президентская гонка в США вышла на финишную прямую © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Трамп для России выгоден потому, что в своей внешней политике он уже сделал ряд серьезных ошибок, главная из которых — это грубое давление на ведущие страны Западной Европы. Результатом такого давление оказывается локальный раскол в политике Запада… В стратегической перспективе такие противоречия между США и Европой не стоит переоценивать, но с точки зрения "интересов момента" они предоставляют российской дипломатии некоторую передышку», — пояснил Иванников.

Он также отметил, что сегодня Россия является главным препятствием на пути нового мирового порядка, осознание чего и усиливает западную русофобию. Трамп в этом контексте, по словам философа, более рационален, исходя из актуальных американских интересов, что позволяет с ним можно договариваться, пусть и по ограниченному кругу вопросов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.