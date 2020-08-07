По его словам, характер американской внешней политики в отношении России и Китая не изменится при любой администрации, однако демократы к РФ настроены более агрессивно, чем Трамп.
«Трамп для России выгоден потому, что в своей внешней политике он уже сделал ряд серьезных ошибок, главная из которых — это грубое давление на ведущие страны Западной Европы. Результатом такого давление оказывается локальный раскол в политике Запада… В стратегической перспективе такие противоречия между США и Европой не стоит переоценивать, но с точки зрения "интересов момента" они предоставляют российской дипломатии некоторую передышку», — пояснил Иванников.
Он также отметил, что сегодня Россия является главным препятствием на пути нового мирового порядка, осознание чего и усиливает западную русофобию. Трамп в этом контексте, по словам философа, более рационален, исходя из актуальных американских интересов, что позволяет с ним можно договариваться, пусть и по ограниченному кругу вопросов.
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