Россия предупредила Белоруссию, что в случае нежелательного развития событий с задержанными россиянами, Минск может потерять свой статус переговорной площадки. Об этом директор украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру 6 августа

Вне союза с Москвой Минск как партнер по урегулированию в Донбассе никому не нужен - сенатор © РИА Новости, Рамиль Ситдиков Олег Морозов заявил, что своими действиями Минск вычеркивает себя из союзнических отношений с Россией, а также рискует не только потерять статус переговорной площадки, но и возможность влиять на переговорной процесс по Донбассу.

«Я эти заявления воспринимаю как неофициальные предупреждения Минску. Это означает, что в случае неправильного развития событий с захваченными, как считает Россия, российскими гражданами, участниками или сотрудниками ЧВК, Россия больше не будет рассматривать Белоруссию не только как дружеское, союзническое или партнерское государство, но и как партнера и посредника в решении многих вопросов», — сказал Бортник.

По его словам, в таком случае Минск потеряет возможность получать выгоду от своей посреднической роли и такой шанс получат другие страны, занимающие более нейтральную позицию.

В конце июля белорусские силовики задержали 32 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском, еще один был задержан в другом регионе страны. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к некоей «ЧВК Вагнера». Их подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов.

Ранее Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.

В среду, 5 августа, между Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор относительно дальнейшей судьбы задержанных. Как сообщил позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, официального согласия на экстрадицию Киев от Минска не получил.

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