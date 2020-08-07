Президент Украины Владимир Зеленский показал себя политиком слабым, не контролирующим ни силовиков, ни армию, ни внутреннее политическое поле, несмотря на то, что у него есть большинство в парламенте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Обладая таким большинством, он может менять конституцию, не достигая коалиции, он сам коалиция. При этом мы видим, что по Донбассу он не идет даже на диалог. С террористом в Луцке он идет на переговоры, на компромисс, а с людьми, которые живут на Донбассе, он на прямой контакт не выходит. Ну и на что здесь можно надеяться? Последнее перемирие было сорвано, последние дополнительные меры по прекращению огня тоже были сорваны», — рассказал собеседник издания.

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Максим Кривош 21 июля захватил пассажирский автобус в Луцке, и выпустил заложников только после того, как президент Зеленский по его требованию опубликовал видеообращение, в котором призвал смотреть фильм «Земляне».

С 27 июля в Донбассе вступило в силу соглашение о всеобъемлющем и бессрочном перемирии. На линии разграничения запрещено открывать любой огонь, в том числе снайперский, использовать беспилотную авиацию и проводить любые разведывательно-диверсионные действия. Тем не менее режим прекращения огня уже несколько раз был нарушен.