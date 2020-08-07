«Обладая таким большинством, он может менять конституцию, не достигая коалиции, он сам коалиция. При этом мы видим, что по Донбассу он не идет даже на диалог. С террористом в Луцке он идет на переговоры, на компромисс, а с людьми, которые живут на Донбассе, он на прямой контакт не выходит. Ну и на что здесь можно надеяться? Последнее перемирие было сорвано, последние дополнительные меры по прекращению огня тоже были сорваны», — рассказал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Максим Кривош 21 июля захватил пассажирский автобус в Луцке, и выпустил заложников только после того, как президент Зеленский по его требованию опубликовал видеообращение, в котором призвал смотреть фильм «Земляне».
С 27 июля в Донбассе вступило в силу соглашение о всеобъемлющем и бессрочном перемирии. На линии разграничения запрещено открывать любой огонь, в том числе снайперский, использовать беспилотную авиацию и проводить любые разведывательно-диверсионные действия. Тем не менее режим прекращения огня уже несколько раз был нарушен.