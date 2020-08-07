Соперники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко надеются получить финансирование с Запада или Востока. Об этом украинский политолог Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 6 августа

Коммунальный коллапс для белорусской оппозиции. Как противников Лукашенко лишили улицы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк заявил он.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.