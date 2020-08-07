В конце июля белорусские силовики задержали 32 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском, еще один был задержан в другом регионе страны. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к некоей «ЧВК Вагнера». Их подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов.
По мнению Бондаренко, если в воскресенье, 9 августа, белорусы «тихо-мирно» переизберут Лукашенко на очередной президентский срок, об истории с ЧВК забудут.
«Для Лукашенко на сегодняшний день — это элемент торга, политической игры. У маленькой Белоруссии слишком мало ресурсов для того, чтобы противостоять как натиску со стороны России, так и натиску со стороны Запада. Поэтому приходится прибегать к экстраординарным решениям, которые, естественно, многим не нравятся», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что «все разговоры, что их куда-то экстрадируют, кому-то передадут, останутся разговорами».
Ранее Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.
В среду, 5 августа, между Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор относительно дальнейшей судьбы задержанных. Как сообщил позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, официального согласия на экстрадицию Киев от Минска не получил.
Полностью интервью можно прочитать здесь.