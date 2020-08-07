У Белоруссии слишком мало ресурсов, чтобы противостоять России или Западу, поэтому ее президент Александр Лукашенко прибегает к экстраординарным решениям, как, например, задержание граждан РФ. Об этом украинский политолог Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 6 августа

«Российская ЧВК» в Белоруссии: эксперт рассказал, выдадут ли Киеву россиян © Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии

По мнению Бондаренко, если в воскресенье, 9 августа, белорусы «тихо-мирно» переизберут Лукашенко на очередной президентский срок, об истории с ЧВК забудут.

«Для Лукашенко на сегодняшний день — это элемент торга, политической игры. У маленькой Белоруссии слишком мало ресурсов для того, чтобы противостоять как натиску со стороны России, так и натиску со стороны Запада. Поэтому приходится прибегать к экстраординарным решениям, которые, естественно, многим не нравятся», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что «все разговоры, что их куда-то экстрадируют, кому-то передадут, останутся разговорами».

Ранее Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.

В среду, 5 августа, между Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор относительно дальнейшей судьбы задержанных. Как сообщил позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, официального согласия на экстрадицию Киев от Минска не получил.

Полностью интервью можно прочитать здесь.