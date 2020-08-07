Украинский политолог Кость Бондаренко назвал преувеличением слова российского сенатора Олега Морозова о том, что вне союза с Москвой Минск как партнер по урегулированию в Донбассе никому не нужен. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 6 августа

Вне союза с Москвой Минск как партнер по урегулированию в Донбассе никому не нужен - сенатор © РИА Новости, Рамиль Ситдиков Морозов заявил, что Минск теряет статус переговорной площадки по Донбассу.

«Не думаю, что в данной ситуации он (минский формат — ред.) утратит свою актуальность, поскольку есть минские договоренности. Несмотря ни на что, в Минске проходит обсуждение не отношений между Москвой и Киевом, а отношений межу Киевом и Донецком, Киевом и Луганском. Поэтому в данной ситуации Минск скорее всего останется переговорной площадкой», — считает Бондаренко.

Он напомнил, что минский формат — это не место проведения переговоров, а очередность выполнения тех или иных обязательств сторонами конфликта, поэтому говорить о том, что минский формат себя исчерпал только из-за того, что президент Белоруссии Александр Лукашенко занял враждебную по отношению к России позицию, будет преувеличением, отметил политолог.

В конце июля белорусские силовики задержали 32 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском, еще один был задержан в другом регионе страны. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к некоей «ЧВК Вагнера». Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов.

Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.

В среду, 5 августа, между Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор относительно дальнейшей судьбы задержанных. Как сообщил позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, официального согласия на экстрадицию Киев от Минска не получил.

Полностью интервью можно прочитать здесь.