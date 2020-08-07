Отъезд участника президентской гонки в Белоруссии Валерия Цепкало огорчил президента Александра Лукашенко потому, что Цепкало может отобрать у него монополию на диалог с Западом. Об этом рассказал политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Россия понимает, какие настоящие рейтинги у Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что сейчас Лукашенко устанавливает диалог с Западом при помощи министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, однако голос Цепкало сейчас будет звучать на международной арене все громче.

«С одной стороны, есть голос Макея, но есть и дипломат Цепкало, которого знают в Америке и других странах. Его голос сейчас будет сильно звучать на международной арене, и такие, как Цепкало, будут разоблачать некоторые действия белорусского руководства в отношении других стран и какие цели оно преследует. Это очень болезненная тема для Лукашенко. Он очень огорчен тем, что Цепкало уехал из Беларуси», — пояснил Болкунец.

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9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.