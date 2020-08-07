Русский народ — это народ, создавший свою, уникальную цивилизацию. Он растет из глубин скифских степей и вобрал в себя многое как от Европы, так и от Востока, рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист Алан Мамиев

Алан Мамиев: США отрежут Европу от энергии, как слабое звено © из личного архива Алана Мамиева «Собственно, на этом и построено метафизическое обоснование уничтожения России. Когда «Воля Неба» вмешивалась на сложных поворотах истории, не давая уничтожить Россию, она не давала убить душу мира. Поэтому Россия не запад и не восток, она «душа» этого мира, которую дьявол хочет вечно погубить, соблазнить или купить», считает Алан Мамиев. Полностью интервью можно прочитать здесь.