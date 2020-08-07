По его словам, Россия — это «душа» мира, Запад — это «тело», а Восток — это «дух». «Дух» можно соединить с телом напрямую, но для этого надо убить «душу».
«Собственно, на этом и построено метафизическое обоснование уничтожения России. Когда «Воля Неба» вмешивалась на сложных поворотах истории, не давая уничтожить Россию, она не давала убить душу мира. Поэтому Россия не запад и не восток, она «душа» этого мира, которую дьявол хочет вечно погубить, соблазнить или купить», считает Алан Мамиев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.