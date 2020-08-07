В интервью изданию Украина.ру член Российской академии наук Руслан Гринберг исключил возможность прекращения сотрудничества между Москвой и Минском по экономическим вопросам

На фоне возникновения противоречий между двумя странами появились предположения о последующем разрыве экономических связей.

«Я не думаю, что это произойдёт. Пошумели немножко… сейчас выберут Батьку, даже если не выберут, всё равно он победит. Опять мы станем союзниками, а не партнёрами, как он кричал. Он шумит, нервничает, но Путин и Лукашенко друг другу нужны», — заявил в интервью изданию Украина.ру член Российской академии наук Руслан Гринберг. «Лукашенко предал Российскую Федерацию» - Мирзаян рассказал, как © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Эксперт также прокомментировал распространённую точку зрения, что белорусская экономика все эти годы выживала исключительно за счёт поддержки со стороны России.

«Можно сказать, что этот фактор не решающий, но очень важный. Разные есть подсчёты, но, по-моему, по крайней мере, на треть можно сказать, что это точно», — сказал Гринберг.

Накануне в послании к народу республики и парламенту президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что сожалеет из-за решения России сменить «братские отношения» на «партнёрские». По мнению председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, эти слова могут быть намёком на все существующие экономические споры с Москвой, однако, по словам депутата, РФ не может «вычленять» кого-то одного из евразийского пространства и давать преференцию одной стране просто так, в этом случае немедленно скажет и Казахстан, это неправильно.