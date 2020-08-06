Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин всегда сдерживает свои обещания. Он рассказал об этом 6 августа в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Ельцин был императором и искренне считал себя виновным в распаде СССР - Лукашенко © РИА Новости, Александр Макаров | Перейти в фотобанк

По его словам, эта ситуация проявилась во время недавних переговоров о закупке нефти.

«Я говорю: ладно, будем покупать нефть по мировым ценам у вас. Но мы платить премию вашим компаниям, которые поставляют нефть, не будем. Это абсурд. Это нам надо заплатить премию. Тем более, что пошло падение цен. Путин поворачивается к правительству и говорит: ну он же прав, это же мы должны платить ему премию. Потом о Гуцериеве шла речь. Я говорю, мы договоримся с ним о поставках без премии. Через сутки все вышло наоборот. Нет этой жесткости, что договорились, и сделали», — привел пример белорусский президент.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.