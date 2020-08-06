«У Путина была хорошая черта. Я ему часто говорю: ты знаешь, Володь. Если что-то от тебя нужно взять, то надо добиться от тебя обещаний. Если ты пообещаешь-ты никогда не отступал от обещанного. Это хорошая черта. В эти полгода я вижу, что одно сказано — кто-то переделал. Другое сказано — отступили. Путин обещает — правительство делает по-иному», — сетует глава государства.
По его словам, эта ситуация проявилась во время недавних переговоров о закупке нефти.
«Я говорю: ладно, будем покупать нефть по мировым ценам у вас. Но мы платить премию вашим компаниям, которые поставляют нефть, не будем. Это абсурд. Это нам надо заплатить премию. Тем более, что пошло падение цен. Путин поворачивается к правительству и говорит: ну он же прав, это же мы должны платить ему премию. Потом о Гуцериеве шла речь. Я говорю, мы договоримся с ним о поставках без премии. Через сутки все вышло наоборот. Нет этой жесткости, что договорились, и сделали», — привел пример белорусский президент.
9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.
Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.