Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него были очень хорошие отношения с первым президентом России Борисом Ельциным. Он рассказал об этом 6 августа в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Гордон у Лукашенко. Чем закончится торг людьми? © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Лукашенко добавил, влияло негативно на российско-белорусские отношения, но подобные эпизоды почти сразу же забывались. Белорусский президент добавил, что хотя Ельцин был намного старше него, он, тем не менее, настаивал, чтобы они обращались друг к другу на «ыы».

В июле 1997 года после показа в эфире телеканала ОРТ репортажа журналиста Павла Шеремета о ситуации на белорусско-литовской границе (о контрабанде и о том, что между государствами фактически нет охраняемой границы) Шеремет был арестован сотрудниками силовых структур Белоруссии по обвинению в незаконном групповом пересечении государственной границы.

Шеремет был приговорён к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока. Провёл в заключении в общей сложности три месяца и был депортирован после того, как президент России Ельцин не пустил самолёт Лукашенко на территорию России и публично потребовал освобождения Шеремета.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.