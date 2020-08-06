Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосовал против ратификации Беловежских соглашений, положивших конец существованию СССР, потому что был патриотом своей страны. Он рассказал об этом 6 августа в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Лукашенко рассказал, где на Украине зарыты его корни © AP, Sergei Grits

Лукашенко отметил, что его как руководителя колхоза приглашали на совещания к президенту СССР Михаилу Горбачеву, которого интересовало его мнение людей «снизу».

Белорусский президент также рассказал, что именно он на одном из таких совещаний резко выступил против программы «500 дней» (перехода плановой экономики Советского Союза на рыночную экономику).

Он уточнил, что считал этот план утопичным, потому что попытка полностью поменять страну за столь короткое время привела бы к хаосу.

Горбачев, по его словам, тогда заявил, что если эту программу не воспринимают «снизу», значит, она не годится.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.