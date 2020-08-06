Для грузинского населения и политической элиты те территории, которые не находятся в рамках либеральной демократии, являются менее интересными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

Грузинские СМИ, по его словам, делают акцент на внутренней политике, в частности на парламентских выборах, которые пройдут в октябре этого года.

«Если же концентрироваться на людях, их единицы, которые следят за всем этим, они опять же с точки зрения либеральной демократии видят в этом возможность покончить с тем, что в Европе называют последней диктатурой. Я думаю, что Лукашенко сохранит власть, но это еще раз доказывает, что сменяемость власти важна, даже в диктатуре. Нельзя, чтобы постоянно был только один человек, поскольку в таких условиях нет импульса к развитию со стороны элит», — рассказал собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.