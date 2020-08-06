«У нас была такая «банда» ребят, которая переворачивала скамейки на переменах. Если где-то что-то случилось, то даже если меня не было в школе, все равно считалось, что это я там что-то организовал. Жестко там было все. Для воспитания меня сразу в детскую комнату милиции. И я вам скажу, воздействие было жесткое. Мне это, что неприятно было. Я этого побаивался немножко», — вспоминает глава государства.
По его словам, в тот момент ему было особенно плохо из-за матери, которая, с одной стороны, относилась к этому жестко, а с другой стороны — тяжело переживала за сына.
Лукашенко добавил, что он не был трудным ребенком, но ему нужно было «где-то что-то перевернуть».
9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.