Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что в школьные годы его поставили на учет в детскую комнату милиции, потому что он состоял в «банде», которая безобразничала на переменах. Он рассказал об этом 6 августа в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Лукашенко ответил на вопрос, было ли ему тяжело расти без отца, и пытался ли он его найти © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

По его словам, в тот момент ему было особенно плохо из-за матери, которая, с одной стороны, относилась к этому жестко, а с другой стороны — тяжело переживала за сына.

Лукашенко добавил, что он не был трудным ребенком, но ему нужно было «где-то что-то перевернуть».

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.