Слова немецкого политика стали ответом на письмо трех сенаторов США администрации порта Засниц, отрывки которого опубликовала газета Handelsblatt. Представители американского Сената потребовали остановить строительство газопровода, обещая в противном случае финансовый крах немецкому порту.
«Союзники так себя не ведут. Когда мы наконец поймем, что в вопросах бизнеса союзников не бывает? Каждая страна действует в своих интересах. В интересах США — продавать здесь СПГ, который обойдется нам очень дорого и производит на 30% больше выбросов СО2 с точки зрения экологии», — цитирует Гердта информагентство.
Парламентарий обещает после того, как закончится летний отпуск в Бундестаге предложить своим коллегам написать ответное письмо американским лоббистам.
По его словам, готовность членов Бундестага сделать это покажет, насколько Германия суверенна в своих решениях.
Российский газовый проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.