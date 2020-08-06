Немецкие парламентарии должны «дать адекватный ответ на наглость» со стороны американских политиков, угрожающих санкциями Германии из-за строительства магистрального газопровода «Северный поток-2». Об этом 6 августа РИА Новости заявил член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт

Слова немецкого политика стали ответом на письмо трех сенаторов США администрации порта Засниц, отрывки которого опубликовала газета Handelsblatt. Представители американского Сената потребовали остановить строительство газопровода, обещая в противном случае финансовый крах немецкому порту.

«Союзники так себя не ведут. Когда мы наконец поймем, что в вопросах бизнеса союзников не бывает? Каждая страна действует в своих интересах. В интересах США — продавать здесь СПГ, который обойдется нам очень дорого и производит на 30% больше выбросов СО2 с точки зрения экологии», — цитирует Гердта информагентство.

Немецкий политик рассказал, зачем США принуждает Европу отказаться от «Северного потока-2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По его словам, готовность членов Бундестага сделать это покажет, насколько Германия суверенна в своих решениях.

Российский газовый проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.