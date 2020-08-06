Президент Белоруссии Александр Лукашенко не помнит, чтобы ему было тяжело расти без отца. Он рассказал об этом 6 августа в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Гордон у Лукашенко. Чем закончится торг людьми? © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Я не помню, чтобы было тяжело. Тогда безотцовщина (10-12 лет спустя после войны) была естественна», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, тяжело ли ему было расти без отца, пытался ли он выяснить, кто он, и установить с ним какие-то контакты.

Лукашенко подчеркнул, что в после военные годы на достаточно бедной территории восточной Белоруссии почти во все жили примерно одинаково, и по сравнению с сегодняшним днем много не хватало.

Тем не менее белорусский президент отметил, что не собирается «посыпать голову пеплом» и жаловаться о том, как ему было тяжело в те годы, тем более, что «школу он прошел хорошую».

Политик пояснил, что видел своего отца всего один раз, когда он приходил к нему и к матери, но в памяти у него осталось только то, что это было очень высокий человек. При этом он добавил, что сама его мать не хотела, чтобы он что-то говорил и вспоминал об отце.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.