Сходства межу украинским майданом и протестами в США можно увидеть в спонтанной реакции толпы, поскольку лозунг «грабь награбленное» актуален всегда и не привязан к конкретной стране. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический философ Сергей Иванников

«В США погромы магазинов приняли даже больший размах, чем на Украине. Но и это объяснимо: магазинов больше, а психология потребления пустила более глубокие корни. Понятно, что среди грабителей выделяются прежде всего представители чёрного населения, но белые тоже вносят свой вклад в общее дело. В связи с этим можно вспомнить об аналогичных событиях во Франции и Лондоне, происходивших несколько лет назад. Толпы людей вели себя аналогичным образом», — рассказал философ.

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Массовые акции протестов против расизма и полицейского насилия охватили США после непреднамеренного убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Власти около 40 городов, включая Вашингтон и Нью-Йорк, были вынуждены ввести комендантский час. В те населённые пункты, где сотрудники местных правоохранительных органов не могли взять ситуацию под контроль, президент страны Дональд Трамп направил федеральные силы для наведения порядка.

В этом противостоянии страдают как протестующие, к которым стражи порядка применяют излишнюю силу, так и сами полицейские, ведь активисты нередко бросают в них снаряды, камни, бутылки с зажигательной смесью, а также предпринимают попытки прорваться в здания полицейских участков.

Так было, например, в Сиэтле, где в конце июля ранения получил 21 полицейский. Кроме того, как подсчитала некоммерческая организация U.S. Press Freedom Tracker, объединяющая более десятка независимых групп журналистов, за время протестов произошло более 600 инцидентов между полицией и журналистами, освещающими происходящее.