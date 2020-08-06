Первый президент Украины, а ныне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма рассказал о шагах Киева в случае, если минский процесс зайдет в тупик. его заявление прозвучало 6 августа в эфире ObozTV

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе действует с 2014 года. В ее состав входят представители Украины, РФ и ОБСЕ. Кравчук стал председателем украинской делегации вместо Леонида Кучмы. Ястребы, голуби и Кравчук в одном флаконе. Почему на Украине пока невозможен мирный исход гражданской войны © Facebook, Операція об'єднаних сил

По словам Кравчука, если переговоры в столице Белоруссии зайдут в тупик, то Украина будет инициировать подписание новой версии Будапештского меморандума.

«Я думаю, мы будем не обновлять, а расширять [Будапештский меморандум]. Мы будем думать о новой редакции документа», — сказал он.

Кравчук добавил, что в этом случае к соглашению может присоединиться Германия, Польша и другие государства. Однако он также отметил, что не верит, что переговоры в столицы Белоруссии в конечном итоге не увенчаются успехом.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году лидерами Украины, России, Великобритании и США. Согласно документу, Украине гарантируется территориальная целостность в обмен на отказ от ядерного оружия.