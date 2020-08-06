Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе действует с 2014 года. В ее состав входят представители Украины, РФ и ОБСЕ. Кравчук стал председателем украинской делегации вместо Леонида Кучмы.
По словам Кравчука, если переговоры в столице Белоруссии зайдут в тупик, то Украина будет инициировать подписание новой версии Будапештского меморандума.
«Я думаю, мы будем не обновлять, а расширять [Будапештский меморандум]. Мы будем думать о новой редакции документа», — сказал он.
Кравчук добавил, что в этом случае к соглашению может присоединиться Германия, Польша и другие государства. Однако он также отметил, что не верит, что переговоры в столицы Белоруссии в конечном итоге не увенчаются успехом.
Будапештский меморандум был подписан в 1994 году лидерами Украины, России, Великобритании и США. Согласно документу, Украине гарантируется территориальная целостность в обмен на отказ от ядерного оружия.