Социологи предложили респондентам ответить на три вопроса. В правильном ли направлении идут дела на Украине? За какую партию пошли бы голосовать, если выборы были бы в ближайшее воскресенье? Были ли вы в отпуске и планируете ли? Итоги исследования опубликованы на сайте социологической группы «Рейтинг» 6 августа

Только 20% украинцев считают, что дела в их стране идут в правильном направлении. Тогда как 68 % — наоборот, направление не одобряют. Партия Зеленского определилась с новым лозунгом © Facebook, Yevheniya Kravchuk

Если бы парламентские выборы прошли бы в предстоящее воскресенье, то правящая партия Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала бы больше всего голосов — 26%. Далее идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 17,6 %, третье место занимает «Европейская солидарность» — 15,7%, далее идет «Батькивщина» — 10,4%. Остальные партии набирают менее 5% и в Верховную Раду не проходят.

При это абсолютно уверена в своем выборе лишь половина опрошенных.

Ответили респонденты и на вопрос про отпуск. Более 65% жителей Украины в этом году его не брали и не планируют. Из тех же, кто все таки решился отдохнуть, львиная доля (более 80%) сделает это на Украине. И только 9% опрошенных планируют выезд за границу.

Всего опросили 2 тыс. человек.