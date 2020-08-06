«Из Украины нас кто-то поджимает»: Лукашенко предположил, кто ведет гибридную войну против Белоруссии
«Из Украины нас кто-то поджимает»: Лукашенко предположил, кто ведет гибридную войну против Белоруссии
© РИА Новости, | Перейти в фотобанк
«Мои корни между Киевом и Черниговом зарыты», — привела журналистка цитату Лукашенко, отметив, что передает его реплики максимально близко к оригиналу.

Александр Лукашенко примет участие в президентских выборах, которые состоятся в Белоруссии 9 августа. В случае победы, это будет для него шестой срок подряд на посту главы государства.  