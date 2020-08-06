Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону о своем происхождении. Цитату главы белорусского государства опубликовала опубликовала главный редактор издания «Гордон» Алеся Бацман у себя в Facebook
«Мои корни между Киевом и Черниговом зарыты», — привела журналистка цитату Лукашенко, отметив, что передает его реплики максимально близко к оригиналу.
Александр Лукашенко примет участие в президентских выборах, которые состоятся в Белоруссии 9 августа. В случае победы, это будет для него шестой срок подряд на посту главы государства.
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