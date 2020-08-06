Немецкие экологи имеют право обратиться в суд в связи с эксплуатацией "Северного потока-2", но шансов на успех нет, заявил журналистам глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст

Ранее экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась в суд с иском против Горнодобывающего управления Штральзунда относительно разрешения на ввод в эксплуатацию «Северного потока-2».

«Естественно, для DUH правовой путь открыт. В свете факта, что разрешения были выданы законно и проект уже завершен более чем на 90%, я исхожу из того, что иск не имеет шансов на успех», — заявил Эрнст.

Немецкий политик рассказал, зачем США принуждает Европу отказаться от «Северного потока-2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В Nordstream 2 AG, операторе газопровода, заявили, что приняли иск к сведению и оценивают его.