Ранее экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратилась в суд с иском против Горнодобывающего управления Штральзунда относительно разрешения на ввод в эксплуатацию «Северного потока-2».
«Естественно, для DUH правовой путь открыт. В свете факта, что разрешения были выданы законно и проект уже завершен более чем на 90%, я исхожу из того, что иск не имеет шансов на успех», — заявил Эрнст.
Напомним, в DUH считают необходимым пересмотреть разрешение, выданное «Северному потоку-2», так как, по их мнению, новые методы оценки эмиссии метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа указывают на то, что вредное воздействие на окружающую среду газопровода может оказаться большим, чем считалось ранее.
В Nordstream 2 AG, операторе газопровода, заявили, что приняли иск к сведению и оценивают его.