Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донбасс зашел за покупками в местный супермаркет. Соответствующее видео в четверг, 6 августа, на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель

«В Донецкой области президент решил купить кофе и сладостей. Обычный продуктовый магазин в Бахмуте. 5-минутная остановка и общения с людьми», — написала Мендель.

Зеленского кроме охраны сопровождали и журналисты. Президент также беседовал с посетителями и не отказался сделать селфи. О чем именно Зеленский говорил с местными жителями, неизвестно, автор ролика наложил на разговор музыку.

Ранее стало известно, что Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс, где принял участие в брифинге, в рамках которого высказался о вопросах соблюдения режима тишины.