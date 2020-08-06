«В Донецкой области президент решил купить кофе и сладостей. Обычный продуктовый магазин в Бахмуте. 5-минутная остановка и общения с людьми», — написала Мендель.
Зеленского кроме охраны сопровождали и журналисты. Президент также беседовал с посетителями и не отказался сделать селфи. О чем именно Зеленский говорил с местными жителями, неизвестно, автор ролика наложил на разговор музыку.
Ранее стало известно, что Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс, где принял участие в брифинге, в рамках которого высказался о вопросах соблюдения режима тишины.