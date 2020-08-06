Президент Белоруссии Александр Лукашенко преувеличил возможности Украины, заподозрив ее в ведении гибридной войны против Белоруссии. Об этом украинский политолог Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 6 августа

«Из Украины нас кто-то поджимает»: Лукашенко предположил, кто ведет гибридную войну против Белоруссии © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

По словам Бондаренко, в 2014-2015 годах многие говорили об экспорте украинской революции, но сегодня, когда революция показала «самые уродливые стороны», говорить о том, что Украина может экспортировать революцию, было бы преувеличением.

«У Украины слишком мало возможностей, чтобы быть субъектным игроком в том числе и на территории Белоруссии… В данной ситуации Александр Григорьевич преувеличил роль Украины. Вполне возможно, что посольство Соединенных Штатов на территории Украины пытается контактировать, коммуницировать с некоторыми представителями белорусской оппозиции <…>, но это не значит, что это Украина влияет на процессы в Белоруссии», — сказал политолог.

Минск отозвал своего посла из Вашингтона «для консультаций» и сократил число сотрудников американского посольства в марте 2008 года после введения Соединенными Штатами санкций в отношении госконцерна «Белнефтехим». Вашингтон мотивировал санкции нарушениями прав человека в Белоруссии.

В 2020 году Минск и Вашингтон должны вновь обменяться послами.

Полностью интервью можно прочитать здесь.