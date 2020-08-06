Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в стране после трагедии в Бейруте. Об этом в четверг, 6 августа, сообщила пресс-служба Кабмина

Взрыв с украинским контекстом. История судна, селитра с которого разрушила Бейрут © Christina Drakaki, Marinetraffic.com

«Провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые сохраняют аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений», — говорится в поручении премьера.

Отмечается, что о результатах проверки необходимо проинформировать Кабмин не позднее 15 сентября 2020 года.