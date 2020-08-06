Во вторник, 4 августа, в порту Бейрута произошло несколько взрывов, в результате которых погибли больше 135 человек, около 5 тысяч получили ранения. По предварительной версии, причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали почти три тысячи тонн конфиската — аммиачной селитры, хранившейся в порту с 2014 года.
«Провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые сохраняют аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений», — говорится в поручении премьера.
Отмечается, что о результатах проверки необходимо проинформировать Кабмин не позднее 15 сентября 2020 года.