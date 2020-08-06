Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда столицы об аресте 42 картин пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко в рамках расследования дела о незаконном перемещении художественных ценностей через государственную границу

В Реестре судебных решений значится, что решение об отмене ареста было принято 27 июля 2020.

«Апелляционную жалобу… адвоката Голованя удовлетворить. Постановление следователя судьи Печерского районного суда Киева от 27 мая 2020 года, которой… наложен арест на имущество — 42 картины и одну литографию, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве… отменить и утвердить новое решение, которым отказать в удовлетворении ходатайства прокурора… об аресте имущества», — говорится в решении Киевского апелляционного суда.

Ищенко объяснил, почему Порошенко может стать новым премьер-министром Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

27 мая 2020 Печерский районный суд наложил арест на 42 картины Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что представители США и других стран Запада негативно оценивали намерения президента Владимира Зеленского воздать по заслугам Порошенко, который в бытность главой государства неоднократно становился фигурантом коррупционных скандалов.