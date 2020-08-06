«Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске. Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком. Но мы не будем провоцировать людей», — говорится в материале пресс-службы.
В парке Дружбы народов сегодня вечером Министерство обороны проводит мероприятия в честь Дня железнодорожных войск.
Вместе с тем, Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало как обычные граждане Белоруссии намерены в 19:00 прийти в Киевский сквер, где городские власти проводят День открытых дверей учреждений дополнительного образования.
«Уверены, что власти обеспечат безопасность всех собравшихся, что они обязаны делать в соответствии с законом», — отметили в пресс-службе.
9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют основным соперником Лукашенко.