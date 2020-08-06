Большого митинга, который планировался 6 августа в парке Дружбы народов в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, не будет. Об этом сообщает пресс-служба главной соперницы действующего главы государства

Тихановская попросила Меркель разобраться с Лукашенко © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В парке Дружбы народов сегодня вечером Министерство обороны проводит мероприятия в честь Дня железнодорожных войск.

Вместе с тем, Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало как обычные граждане Белоруссии намерены в 19:00 прийти в Киевский сквер, где городские власти проводят День открытых дверей учреждений дополнительного образования.

«Уверены, что власти обеспечат безопасность всех собравшихся, что они обязаны делать в соответствии с законом», — отметили в пресс-службе.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют основным соперником Лукашенко.