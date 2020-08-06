Эстрадный певец Александр Буйнов опубликовал на своей странице в Instagram ролик, который показывает, как его коллега по цеху Лолита Милявская одевает артиста в машине

«Давай, пока за нами никто не следит. Давай ножку, мой маленький!», —приговаривает Лолита.

Буйнов при этом выглядит достаточно нервным и в один момент резко отстраняется от певицы, забирает у нее штаны и самостоятельно заканчивает одевание.

Рядом с хохочущей Лолитой появляется еще одна дама, судя по выражению лица, она в шоке от происходящего.

К сожалению, пока нет никакой информации о том, что предшествовало этому и как Буйнов оказался без штанов.