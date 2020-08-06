«Давай, пока за нами никто не следит. Давай ножку, мой маленький!», —приговаривает Лолита.
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Все-таки здорово,когда тебя окружают сплошные позитивки! Так устроен человеческий мозг,мы помним и вспоминаем только светлое,хорошее…даже,когда зарплату не получаешь пол-года! Спасибо всем,кто излучает оптимизм и доброту,Лолка,я тебя люблю!И вам спасибо,друзья мои за то,что улыбнулись сейчас… Доброе утро♥️🤪😎 #москва #лолита #буйнов #дружба #хорошеенастроение #семенович #юмор #танцы #любовь
Буйнов при этом выглядит достаточно нервным и в один момент резко отстраняется от певицы, забирает у нее штаны и самостоятельно заканчивает одевание.
Рядом с хохочущей Лолитой появляется еще одна дама, судя по выражению лица, она в шоке от происходящего.
К сожалению, пока нет никакой информации о том, что предшествовало этому и как Буйнов оказался без штанов.