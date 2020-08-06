Гималайский медведь по кличке Мальвина теперь принадлежит благотворительной организации «Международный Благотворительный фонд "Сохрани дикость"». Два бурых медведя Балу и Тимоша поедут в Национальный природный парк «Синевир». Еще два бурых медведя с прозвищами Потап и Анна будут жить в ООО «Медвежий приют-Домажир». Три льва Риччи, Витольд и Багира пропишутся в благотворительном фонде «Нэйтон».
«Безвозмездная передача новым владельцам конфискованных животных — это общий результат команды Министерства юстиции и общественных активистов. Старый порядок, согласно которому конфискованные животные по решению суда продавались на открытом аукционе, вызвал противоречивые чувства…» — прокомментировал решение заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, слова которого приводит сайт yaizakon.com.ua
Отныне продавать животных на аукционах запрещено. Теперь безвозмездная передача конфискованных зверей приютам и благотворительным организациям должна стать обычной практикой.