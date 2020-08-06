Судьбу шести медведей и трёх львов решила Комиссия исполнительной службы Минюста Украины. Животные были конфискованы при незаконной перевозке и содержании. Раньше таких зверей продавали с аукциона. В этот раз чиновники предпочли отдать животных безвозмездно в благотворительные фонды и приюты

Гималайский медведь по кличке Мальвина теперь принадлежит благотворительной организации «Международный Благотворительный фонд "Сохрани дикость"». Два бурых медведя Балу и Тимоша поедут в Национальный природный парк «Синевир». Еще два бурых медведя с прозвищами Потап и Анна будут жить в ООО «Медвежий приют-Домажир». Три льва Риччи, Витольд и Багира пропишутся в благотворительном фонде «Нэйтон».

Смертельный рейс. Украина шокировала Канаду жестоким обращением и нелегальной торговлей животными © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Отныне продавать животных на аукционах запрещено. Теперь безвозмездная передача конфискованных зверей приютам и благотворительным организациям должна стать обычной практикой.