В Вильнюсе и Варшаве с беспокойством наблюдают за ситуацией в Белоруссии. Об этом 6 августа заявили министры иностранных дел Литвы и Польши, передает агентство BNS

Линас Линкявичюс обсудил ситуацию в Белоруссии с польским коллегой Яцеком Чапутовичем, они договорились «и в дальнейшем пристально наблюдать за ситуацией в соседнем государстве, координировать действия», а также подчеркнули важность координации на уровне Евросоюза.

«В ходе беседы еще раз было отмечено, что очень важно, чтобы властные структуры Беларуси не применяли избыточную силу против оппозиции и СМИ», — отметили в Министерстве иностранных дел Литвы.

По словам Линкявичюса, если говорить о будущем Белоруссии и прогнозировать его, то день после выборов может стать определяющим.

Линкявичюс и Чапутович отметили, что Литва и Польша «заинтересованы в сохранении независимости и суверенитета Белоруссии», и готовы содействовать этому и в двустороннем, и в международном форматах.

«Министры также отметили потенциальную возможность для Беларуси подключиться и к деятельности созданного недавно "Люблинского треугольника", в который входят Литва, Польша и Украина», — указали в министерстве.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.