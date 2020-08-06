У Запорожского областного совета собралось более 200 бывших и нынешних военных. Это и участники АТО, и ветераны локальных войн. Требуют протестующие вернуть им возможность лечиться в санатории «Великий луг», сообщает издание «Depo.Запорожье»

Друзья усташей в Черногории. Как украинские атошники облюбуют популярный среди россиян курорт © Facebook, Mykhailo Shmatov

Ситуация осложняется тем, что у госпиталя теперь вообще нет лицензии. В рамках медицинской реформы учреждение стало коммунальным некоммерческим предприятием. Для того, чтобы получить новую лицензию, нужен договор аренды, а его нет. Сколько времени займет оформление документов не известно. Пока санаторий «Великий луг» лечить ветеранов и военных не будет.

За последнее время это уже не первый пикет у Запорожского областного совета. Сейчас у депутатов очередная сессия. Перед ее началом свое недовольство уже выразили селяне, оставшиеся без воды.