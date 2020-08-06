С началом пандемии коронавируса отделение, ранее предназначенное для реабилитации бывших атошников, было перепрофилировано под обсервацию. Однако, как утверждают участники пикета, за весь карантин в отделение поступило всего три человека. При этом более тысячи военных необходимое лечение не получили.
Ситуация осложняется тем, что у госпиталя теперь вообще нет лицензии. В рамках медицинской реформы учреждение стало коммунальным некоммерческим предприятием. Для того, чтобы получить новую лицензию, нужен договор аренды, а его нет. Сколько времени займет оформление документов не известно. Пока санаторий «Великий луг» лечить ветеранов и военных не будет.
За последнее время это уже не первый пикет у Запорожского областного совета. Сейчас у депутатов очередная сессия. Перед ее началом свое недовольство уже выразили селяне, оставшиеся без воды.