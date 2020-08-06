Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис, выступающий в UFC в тяжелой весовой категории, плюнул в еду, предназначенную российскому тяжеловесу Алексею Олейнику. Соответствующее видео он опубликовал в своем Twitter-аккаунте 5 августа

«Перекосили бы это стадо». Звезда ММА Алексей Олейник высказался о Майдане © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Поединок 43-летнего Олейника и 35-летнего Льюиса возглавит кард турнира UFC Fight Night 174 (UFC Vegas 6), который пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь с 8 на 9 августа. Если Олейник одолеет своего соперника, то попадет в ТОП-5 рейтинга тяжеловесов UFC, в котором Льюис занимает четвертую строчку.