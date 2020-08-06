На видео спортсмен показал несколько именных упаковок с обедами, одна из которых предназначена Олейнику. Взяв ее, Льюис сказал, что в блюде не хватает одного важного ингредиента, после чего несколько раз плюнул туда.
Поединок 43-летнего Олейника и 35-летнего Льюиса возглавит кард турнира UFC Fight Night 174 (UFC Vegas 6), который пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь с 8 на 9 августа. Если Олейник одолеет своего соперника, то попадет в ТОП-5 рейтинга тяжеловесов UFC, в котором Льюис занимает четвертую строчку.
Wrong guy pic.twitter.com/o6EYz3vnGo— Derrick Lewis (@Thebeast_ufc) August 5, 2020