В четверг, 6 августа, Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными «боевиками».
«Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил», — сказали в Офисе генпрокурора Украины.
В конце июля белорусские силовики задержали 32 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском, еще один был задержан в другом регионе страны. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к некоей «ЧВК Вагнера». Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов.
Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.