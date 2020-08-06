Офис генпрокурора Украины ответит президенту Белоруссии Александру Лукашенко относительно передачи задержанных в Минске россиян только после официального приглашения о визите. Об этом сообщила пресс-служба генпрокурора в комментарии «Украинской правде» 6 августа

Лукашенко зовет генпрокуроров РФ и Украины в Минск из-за задержанных россиян © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил», — сказали в Офисе генпрокурора Украины.

В конце июля белорусские силовики задержали 32 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском, еще один был задержан в другом регионе страны. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к некоей «ЧВК Вагнера». Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов.

Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.