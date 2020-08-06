В ДНР почтили память фотокорреспондента информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина – жители республики возложили цветы на месте его гибели в селе Пересып. Об этом в четверг, 6 августа, сообщило Донецкое агентство новостей

«В шестую годовщину гибели фотокорреспондента «Россия сегодня» вблизи Снежного состоялось возложение цветов. Жители пришли вспомнить и почтить память погибшего от огня украинских военных», — сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Один из убитых. Памяти Андрея Стенина © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Александр Скворцов, депутат Народного Совета ДНР Татьяна Журавлева, общественники, а также местные жители.

Андрей Стенин погиб на 34-м году жизни 6 августа 2014 года при обстреле колонны автомобилей 79-й аэромобильной бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным следствия, всего было уничтожено более десяти машин с гражданскими, спастись удалось лишь нескольким людям.

Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки: до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и многие другие районы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга журналист указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.