Зеленский признал, что ему сложно объяснить, почему нынешнее прекращение огня продержалось уже больше недели в отличие от предыдущих соглашений о перемирии.

«Самое главное — мы хотим выдержать этот режим тишины и каждый день просто не терять наших военных. Гарантировать мы ничего не можем, но мы делаем очень много», — добавил глава государства.

Визит прикрытия. Зачем Зеленский собрался в Белоруссию
Визит прикрытия. Зачем Зеленский собрался в Белоруссию
© пресс-служба президента Украины
Он отметил, что «там много вопросов, там много проблем, но, в целом, мы благодарны нашим военным» [за прекращение огня].

Зеленский сказал, что если бы все зависело от украинской стороны, то все бы уже перешли к следующим этапам завершения войны.

Следует отметить, что сразу после своего прихода к власти Зеленский действительно прикладывал усилия по примирению, однако они сошли на нет после общения с американской делегацией на «Ялтинском экономическом форуме», проходившем в Киеве в сентябре 2019 года. 

 