Зеленский признал, что ему сложно объяснить, почему нынешнее прекращение огня продержалось уже больше недели в отличие от предыдущих соглашений о перемирии.
«Самое главное — мы хотим выдержать этот режим тишины и каждый день просто не терять наших военных. Гарантировать мы ничего не можем, но мы делаем очень много», — добавил глава государства.
Он отметил, что «там много вопросов, там много проблем, но, в целом, мы благодарны нашим военным» [за прекращение огня].
Зеленский сказал, что если бы все зависело от украинской стороны, то все бы уже перешли к следующим этапам завершения войны.
Следует отметить, что сразу после своего прихода к власти Зеленский действительно прикладывал усилия по примирению, однако они сошли на нет после общения с американской делегацией на «Ялтинском экономическом форуме», проходившем в Киеве в сентябре 2019 года.