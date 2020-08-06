Много вопросов и проблем возникает вокруг нарушений режима прекращения огня в Донбассе, сказал президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что главным для себя считает добиться отсутствия потерь в верных Киеву войсках

Зеленский признал, что ему сложно объяснить, почему нынешнее прекращение огня продержалось уже больше недели в отличие от предыдущих соглашений о перемирии.

«Самое главное — мы хотим выдержать этот режим тишины и каждый день просто не терять наших военных. Гарантировать мы ничего не можем, но мы делаем очень много», — добавил глава государства.

Визит прикрытия. Зачем Зеленский собрался в Белоруссию © пресс-служба президента Украины

Зеленский сказал, что если бы все зависело от украинской стороны, то все бы уже перешли к следующим этапам завершения войны.

Следует отметить, что сразу после своего прихода к власти Зеленский действительно прикладывал усилия по примирению, однако они сошли на нет после общения с американской делегацией на «Ялтинском экономическом форуме», проходившем в Киеве в сентябре 2019 года.