По его словам, вокруг темы задержания россиян многие активно высказывают озабоченность: «Аж ноют, пищат, кричат. Что только не говорят».
«Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора», — сказал белорусский лидер.
На прошлой неделе, 29 июля, в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.