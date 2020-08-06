Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и «человечности». Об этом 6 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Sputnik

Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

«Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора», — сказал белорусский лидер.

На прошлой неделе, 29 июля, в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.