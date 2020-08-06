Арест на 42 картины и одну литографию, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, был наложен с целью обеспечения их сохранности.
По словам адвоката Порошенко Игоря Голованя, который подал апелляционную жалобу, «в данном деле нет обоснованного подозрения в совершении бывшим президентом уголовного преступления». Он также отметил отсутствие данных о намерениях собственника имущества продать или подарить арестованные картины.
Судьи удовлетворили апелляцию, так как обыск в музее Гончара проходил без соответствующего разрешения.
Картины из частной коллекции Порошенко появились в музее 26 мая. Тогда экс-президент не пришел на допрос в ГБР и решил выставкой ответить бюро, которое занимается делом о нарушении закона при ввозе картин на Украину.