В конце июля белорусские силовики задержали 32 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском, еще один был задержан в другом регионе страны. Они подозреваются в организации массовых беспорядков и террористических актов.
МИД РФ подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
«Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно… Нам не нужны спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — заявил Лукашенко.
Ранее спецслужбы Белоруссии сообщили, что ими была получена информация о прибытии в республику «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».
Выборы президента в республике назначены на 9 августа.