Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его не нужно пугать США и НАТО в связи с задержанием россиян, добавив, что не они их «сюда прислали», передает Sputnik Беларусь 6 августа

«Подготовка к возможной «площади»: соперник Лукашенко назвал возможную цель задержания россиян в Белоруссии © предоставлено штабом кандидата

МИД РФ подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

«Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно… Нам не нужны спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — заявил Лукашенко.

Ранее спецслужбы Белоруссии сообщили, что ими была получена информация о прибытии в республику «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Выборы президента в республике назначены на 9 августа.