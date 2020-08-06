Такой совет соотечественникам дал Владимир Костенко, невролог, аспирант кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. По мнению медика, шанс заболеть очень мал, если клещ обнаружен до 36 часов после укуса

«Раньше считалось, что клеща следует проверить в лаборатории. Но по международным рекомендациям это нерационально. Даже в сертифицированной по всем правилам лаборатории большая вероятность получить недостоверный результат. Человек с ложноотрицательным заключением может заболеть, но думать, что все нормально», — сказал Костенко «РБК Украина».

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«Обратиться в травмпункт. Если его рядом нет, то самостоятельно вытащить клеща, обернув его марлевой салфеткой. Если же целиком извлечь членистоногое не удалось, говорит Костенко, нужно воспользоваться обработанной антисептиком иглой», — посоветовал он.

Минздрав России, напротив, рекомендует обязательно сдать клеща на экспертизу и по возможности доверить его извлечение специалистам.