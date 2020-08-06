«Раньше считалось, что клеща следует проверить в лаборатории. Но по международным рекомендациям это нерационально. Даже в сертифицированной по всем правилам лаборатории большая вероятность получить недостоверный результат. Человек с ложноотрицательным заключением может заболеть, но думать, что все нормально», — сказал Костенко «РБК Украина».
Невролог также рассказал, что делать, если вы всё-таки подцепили клеща.
«Обратиться в травмпункт. Если его рядом нет, то самостоятельно вытащить клеща, обернув его марлевой салфеткой. Если же целиком извлечь членистоногое не удалось, говорит Костенко, нужно воспользоваться обработанной антисептиком иглой», — посоветовал он.
Минздрав России, напротив, рекомендует обязательно сдать клеща на экспертизу и по возможности доверить его извлечение специалистам.