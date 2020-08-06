Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему именно Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в четверг, 6 августа, сообщил «РБК-Украина»

Глава государства отметил, что на эту должность существовало несколько кандидатур.

«Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, у которого авторитет по всей Украине. И в оккупированной части. Это очень важно для председательствующего ТКГ», — заявил Зеленский на брифинге.

Владимир Фесенко: Кравчук будет выполнять роль политического патриарха в Минском процессе © glavred.info Леонида Кучму за работу.

«Я ему (Кучме, — ред.) благодарен за сложную работу, он действительно устал. Здесь нет других причин. Мы ему благодарны и пригласили Леонида Макаровича», — добавил Зеленский.

Ранее Кравчук, возглавивший украинскую делегацию на переговорах по Донбассу в Минске, заявил, что не поддерживает предоставление особого статуса региону. По его словам, может идти только об «особенной системе управления», что предполагает «не меньше прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины».