Глава государства отметил, что на эту должность существовало несколько кандидатур.
«Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, у которого авторитет по всей Украине. И в оккупированной части. Это очень важно для председательствующего ТКГ», — заявил Зеленский на брифинге.
Президент также поблагодарил экс-главу делегации Леонида Кучму за работу.
«Я ему (Кучме, — ред.) благодарен за сложную работу, он действительно устал. Здесь нет других причин. Мы ему благодарны и пригласили Леонида Макаровича», — добавил Зеленский.
Ранее Кравчук, возглавивший украинскую делегацию на переговорах по Донбассу в Минске, заявил, что не поддерживает предоставление особого статуса региону. По его словам, может идти только об «особенной системе управления», что предполагает «не меньше прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины».